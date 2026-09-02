Sara entra na máquina do tempo e abre o coração com o 'Big'

No Big Brother Verão, Sara é chamada a uma viagem na Máquina do Tempo e começa por dizer que é um sonho estar no Big Brother e se pudesse voltar atrás, dizia-lhe para não ter medo. Quanto aos momentos bons, destaca os momentos do Nuno e quanto aos maus recorda situação do guarda-sol com o Boris e com o Miguel, quando João chamou-lhe de vaca e dos últimos acontecimentos com Tatiana. Remata que “isto muda a vida das pessoas”.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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