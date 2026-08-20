Sara lavada em lágrimas por causa de Afonso: «Senti-me mesmo mal». Ele não se conforma

No Big Brother Verão, depois do Especial, Sara grita, chora e diz que Afonso é ridículo. Tatiana e Nuno procuram acalmar a colega. Em simultâneo, Afonso mostra-se incomodado com a situação e afirma que não cometeu nenhum crime e tentou apenas provar um ponto. Sara continua em lágrimas e reforça que não como o Afonso descreveu. Os colegas afirmam que sabem como é que Sara é. Afonso explica na cozinha que Sara tanto pediu para arranjar argumentos que conseguiu, Vanessa diz que os homens podem começar todos a chorar, Afonso questiona qual é o cinema e agora ele é que é o mau da fita.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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