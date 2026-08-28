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Sara não aceita a defesa de Nuno para com Tatiana: «Não me atires areia para os olhos»

No Big Brother Verão, Nuno vai ao encontro de Sara depois da conversa longa que teve com Tatiana. O concorrente percebe o seu lado e, em lágrimas, Sara fica em prantos e assume não conseguir entender o lado da antagonista.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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