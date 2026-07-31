Sara põe os pontos nos "is" a Tatiana: «Eu aqui não vivo de amizade»

No Diário do Big Brother Verão, Sara confronta Tatiana sobre a sua relação com Ventura, sem conseguir perceber se é amizade ou estratégia. Recorda que confia nela desde o início, mas admite ter-se sentido insignificante quando Tatiana disse não ter ninguém intocável na casa. Apesar dos comentários sobre um possível afastamento entre as duas, Sara garante que continua ali por Tatiana, ainda que não hesite em jogar se for preciso. Por fim, assume que a entrada de Bibi e Diana serviu de alerta e reforça que não vai deixar de ser autêntica.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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