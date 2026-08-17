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Sara provoca Boris com ponto fraco: «Estás a pensar se tens família?»

No Big Brother Verão, durante a prova semanal, Sara brinca com silêncio de Boris. Os concorrentes acabam por falar das dificuldades enfrentadas pelos familiares durante o decorrer do programa.

Recorde o que aconteceu na gala:

A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.

Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.

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