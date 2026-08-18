Sara provoca os imunes, causa tensão e atira: «Quatro concubinas do Big Brother Verão»

Enquanto os concorrentes cumpriam a Tarefa Semanal, Sara reparou que os quatro imunes estavam juntos: Afonso, Vanessa, João e Ana Luísa.
A concorrente decidiu provocar o grupo e apelidou-os de “quatro concubinas do Big Brother Verão”, dando início a uma troca de provocações com João Ventura.
Os quatro imunes começaram, entretanto, a cantar “Apita o Comboio”, o que levou Sara a reagir. “Vão os quatro à minha frente”, afirmou a concorrente, acrescentando que os colegas podem combinar nomeações, mas não conseguem controlar a estratégia dos portugueses.
As provocações continuaram enquanto os imunes cantavam. Perante o ambiente, Sara acabou por abandonar o Jardim.
João Ventura não deixou a atitude passar em branco e acusou Sara de estar “ressabiada” por nenhum dos quatro concorrentes estar nomeado.