No “Dois às 10”, recebemos Sara, a grande vencedora do “Big Brother Verão”. Depois de semanas de emoções, desafios e muita intensidade dentro da casa, a vencedora está agora connosco para falar sobre a experiência, a vitória e tudo o que aconteceu até ao grande momento final.
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Sobre este vídeo
Sara quebra o silêncio sobre saída com Nuno após o “Big Brother Verão”
- Dois às 10
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Sara quebra o silêncio sobre saída com Nuno após o “Big Brother Verão”
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