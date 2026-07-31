Sara questiona postura de Tatiana com João Ventura: «Do nada já dão abraços»

No Big Brother Verão, Diana partilha com Sara a perceção de que existe um certo distanciamento entre esta e Tatiana. Sara justifica que a Casa da Avó as tinha aproximado mais e que a liderança que assumiu esta semana também contribuiu para essa proximidade. Diana contrapõe, dizendo notar que Sara tem menos tempo e atenção para os restantes colegas quando está com Tatiana, considerando que o afastamento atual é dos dois lados. Sara admite que, por vezes, é a própria Tatiana quem se afasta do grupo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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