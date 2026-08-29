Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos

No Big Brother Verão, Sara recorda o a situação em que Raquel referiu que tinha pessoas muito poderosas fora do programa que podiam enviar Mariana Salgueiro e Sara para a rua. João Ventura e Ana Luísa não sabiam disso e ficaram chocados.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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