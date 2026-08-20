Sara teme ser expulsa? «Para eles, eu estou mal vista lá fora»

No Big Brother Verão, Sara e Nuno conversam a sós e a concorrente afirma que os colegas acham que ela possa estar vista lá fora, dado um comentário do público que, na sua opinião, até pode ser isolado. Veja o desenrolar da conversa.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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