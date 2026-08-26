Sara tenta acabar com os rumores sobre Nuno, mas acaba a cobrar-lhe uma posição perante Tatiana

No Big Brother Verão, Sara tenta esclarecer polémica com Nuno para evitar novos boatos. De seguida, a concorrente acusa-o de não se posicionar com Tatiana. O decorrer da noite também serve para Sara se esclarecer com Tatiana, que ficou instável. Veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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