«Se ela não mudar, não gosto»: Ana Luísa irredutível na opinião sobre Joana

No Big Brother Verão, depois de ser confrontada com as imagens em que critica Joana e admite que gostaria de a ver expulsa caso não mude de atitude, Ana Luísa conversa com Tatiana sobre o momento.
Apesar de reconhecer que a colega foi verdadeira e frontal, Tatiana considera que Ana Luísa pode não se ter explicado da melhor forma. Ainda assim, Ana Luísa mantém-se firme na sua posição e reforça que, se Joana continuar com a mesma postura dentro da casa, "não gosta".
A conversa mostra que, para já, a concorrente não recua nas críticas e continua convicta da opinião que tem sobre Joana.