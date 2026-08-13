«Se me conheces (…), devias posicionar-te»: Sara confronta Nuno após acusações de interesse

No Big Brother Verão, depois da dinâmica “Concordo ou Discordo”, Sara decide falar com Nuno sobre o que se passou e pergunta-lhe o que acha sobre a sua ligação com a Raquel.
Ele diz que não sente que seja forçado. Sara diz que sente que quando são coisas com ela, ele não opina e por isso gosta de falar com ele para saber a sua visão. Depois, pergunta-lhe se ele acha que ela se afastou de Boris. Nuno diz que o afastamento dela tem a ver com a proximidade de Boris às outras pessoas e Sara confirma que é mesmo por isso. Sobre o Ventura, Nuno diz que nem tem comentários, pois ele, quando não tem argumentos, faz show. Sara diz que se Nuno a conhece, quando dizem que ela se aproxima por interesse, ele deveria posicionar-se; Nuno diz-lhe que sabe que estas dinâmicas são boas para ela e não quer tirar o foco.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17