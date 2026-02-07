No "Em Família" deste sábado, em entrevista, Marcia Soares abriu o seu coração e explicou como foi a sua vida desde a saída do reality show até à criação da sua marca. Veja o vídeo.
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
- Primeira Companhia
- 7 fev, 17:29
