«Sempre tive confiança em ti»: Nuno confronta Sara a uma semana da final e deixa uma dúvida no ar

No Big Brother Verão, antes do especial, Sara diz a Nuno que ele leva sempre a mal quando ela lhe dá conselhos sobre ser mais ativo no jogo. Nuno explica que que sempre teve confiança em Sara, mas parece que ela não sente o mesmo, e acrescenta que não vai mudar de ideias a uma semana da final. O concorrente acrescenta que é bom ter um “poker face”, como é acusado. Sara afirma que as nomeações desta semana estão complicadas e Nuno responde que tem confiança nela, mas ao contrário, não sente que Sara tenha essa confiança. Os dois continuam a analisar o jogo que o outro grupo está a fazer e Sara tem receio que se deixem apagar, Nuno afirma que não vai mudar e que acredita que Sara já esteja na final.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18