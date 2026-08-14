Sensibilidade de Raquel é colocada "em cima da mesa" e Sara entra em sua defesa

No Big Brother Verão, os concorrentes dizem na dinâmica que, por vezes têm algum receio em dirigir-se a Raquel porque a concorrente é muito sensível. Sara refere que está errado falarem e "defenderem" Ana Luísa e não ambas as partes, pois são todos muito próximos.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17