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«Será sempre um peso quando olho para ti»: Boris faz confissão inesperada sobre Raquel

No Big Brother Verão, durante a atividade “Sorte ou Azar”, é a vez de Boris dar a sua opinião.

Se por um lado, Vanessa é a sua sorte pela ligação forte de amizade que têm, Raquel é uma pessoa que sente peso só de olhar, uma vez que não consegue distanciar que o maior problema dele no jogo foi relacionado com ela. Veja tudo.

Recorde o que aconteceu na gala:

A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.

Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.

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