Sinal de consentimento? Boris atira-se ao "casal" e deixa Sara e Nuno completamente encurralados

No Big Brother Verão, o almoço do Líder com Boris a dizer que está muito feliz com os convites que fez: Sara, Nuno e Joaquim. Nuno confessa que eles são o seu top 3 dentro da Casa. Boris pica Sara ao questionar que a colega está muito feliz com a presença de Nuno neste almoço e explica-lhe a sua relação com a sua mulher também começou por uma bela amizade e diz que está a ver a história dele com Sara e Nuno. Joaquim diz que é tudo muito simples, basta Nuno e Sara fazerem o sinal de consentimento.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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