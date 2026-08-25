«Sinto-me desprezada»: Tatiana desabafa e é acusada de se vitimizar

No Big Brother Verão, o anfitrião propõe aos colegas para organizarem os concorrentes pela ordem que querem ver fora da Casa.
Tatiana é a escolha da maioria. Sara acusa Tatiana de ser ela a isolar-se do grupo e não ao contrário. Já Tatiana responde que se sente desprezada desde o dia que saiu da Casa da Avó e Sara pede-lhe para não fazer isso. Tatiana acrescenta que não foi fácil estar 2 meses numa Casa onde ninguém a quer. No entanto, João conclui que Tatiana se faz sempre de vítima, mas ela atira “vítima nada”. Veja tudo.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18