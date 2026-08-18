«Sinto-me injustiçada»: Vanessa não poupa Raquel após nova conversa

No Big Brother Verão, pouco depois do despertar, Ventura e Vanessa tentam conversar com Raquel com o argumento de “encontrar um ponto em comum”.
Raquel é direta e confessa que não sabe se vai conseguir, que não dormiu bem e não está disposta a conversar neste momento. A concorrente acaba por abandonar a conversa e Vanessa frisa que Raquel está no seu direito, mas não consegue compreender, porque “ela pode sentir tudo, mas os outros não podem expor nada». Vanessa acha que a amiga complica e não está disposta a fazer por ela, o que ela já fez por si e, por isso, sente-se injustiçada.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?