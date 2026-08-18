«Sinto que a Tatiana está a ser verdadeira contigo»: Há um novo amor na casa?

No Big Brother Verão, Raquel lança todas as atenções para Afonso e Tatiana novamente.

Raquel sente que Tatiana está a ser verdadeira com Afonso e acha que o colega devia dar uma oportunidade à relação entre eles que, segundo ela, é “amor-ódio”, mas acha que também há muito amor. Afonso não parece convencido, mas Tatiana acha que Afonso também gosta de a ter por perto do jogo.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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