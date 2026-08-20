«Só faz sentido para ti»: Tatiana lança farpa a Afonso e ele opta pelo silêncio

No Big Brother Verão, o anfitrião lança mais uma atividade que põe à prova comparação entre os concorrentes.

O Líder Afonso é o primeiro a ter de fazer uma comparação ao nível da inteligência e considera que Tatiana é menos que ele, com o argumento de que não concorda com o seu jogo. Ao contra-argumentar, Tatiana lança farpa a Afonso e frisa que a sua justificação só faz sentido para ele próprio. Ao ouvi-la, Afonso não profere mais nenhuma palavra.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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