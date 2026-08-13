Só se aproxima quando lhe dá jeito? Sara e Raquel estão cada vez mais próximas, mas colegas desconfiam

No Big Brother Verão, durante a dinâmica do “Concordo ou Discordo”, o Big Brother apresenta a frase “A Sara só se aproxima das pessoas quando lhe dá jeito”.
Boris, Miguel, Vanessa, Ventura e Ana Luísa colocam-se do lado da placa “concordo”. Boris assume que sentiu que Sara o descartou e, em relação à Raquel, acredita que ela se aproximou da concorrente desde que ele ficou no lodo; no entanto, acha bonito que se dê a volta à relação que tinham e que se comecem a dar bem. Já Ventura, ataca fortemente Sara, dizendo ela está a tentar meter Raquel contra ele e deixa o aviso a Raquel para abrir o olho. O bate-boca entre Ventura e Sara sobe de tom, com acusações e ironias.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17