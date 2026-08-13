«Só volta daqui a um século»: Big Brother surpreende concorrentes e Ventura emociona-se

No Big Brother Verão, o anfitrião anuncia que vai acontecer, dentro de instantes, um eclipse que, exatamente como neste dia, só voltará a acontecer daqui a um século.

Ventura fica emocionado. Munidos, cada um, com os seus óculos especiais para observar o fenómeno, vão todos para o jardim assistir, até que os muros altos da casa o permitam. Quando ficam sem conseguir assistir, dirigem-se para o interior da casa para assistir no plasma, onde uma câmara mostrou em tempo real o fenómeno.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17