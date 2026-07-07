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Sobre Raquel e Sara, Nuno garante que nunca trocaria uma amizade por uma possível relação

No Big Brother Verão, Raquel, Nuno e Sara entram em desentendimento, após ciúmes de Raquel em relação a Sara.

Nuno garante que não deixaria de ser amigo da Sara pela possível relação com Raquel.

Sobre Raquel e Sara, Nuno garante que nunca trocaria uma amizade por uma possível relação.

Fique a par de tudo o que se passou na Gala: 

A Gala desta semana não deixou ninguém indiferente. Diego foi o primeiro concorrente expulso desta edição, naquela que foi uma noite marcada por revelações fortes e tensões entre os concorrentes.

Um dos momentos mais emotivos ficou a cargo de Mariana Salgueiro, que partilhou a sua Curva da Vida.

Também Mariana Sá deu que falar, ao confessar que ela e Miguel estão "na mesma página", não fechando a porta a um possível romance entre os dois no futuro.

Dentro da Casa, o interesse de Raquel por Nuno continua a gerar desconfiança entre os colegas, que apontam tratar-se apenas de uma estratégia de jogo da concorrente.

Por fim, João Ventura e Mariana Salgueiro foram os concorrentes mais votados pelo público através da APP, destacando-se como os melhores das respetivas casas. Isso valeu-lhes um lugar na Prova do Líder, disputada com equipas escolhidas por ambos,  mas foi Tatiana quem venceu, tornando-se a nova Líder.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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