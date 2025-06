Solange desaba ao recordar a «Curva da Vida»: «A pior coisa que me aconteceu na vida!»

No «Dois às 10», Solange revela a sua jornada de autodescoberta e superação no Big Brother. A participante partilha como as suas experiências passadas a tornaram frágil, mas também a fortaleceram. A sua decisão de entrar no programa foi motivada pelo desejo de sair da zona de conforto e de se permitir viver novas experiências. Solange explica que estava «demasiado confortável novamente na [sua] vida» e precisava de um desafio para se sentir viva. A «Curva da Vida» foi um momento crucial, onde Solange partilhou as suas dores e os seus traumas, incluindo um relacionamento abusivo. A revelação de ter sofrido abuso verbal, físico e sexual demonstra a sua coragem e a sua resiliência. Apesar das dificuldades, Solange encontra forças em si mesma para se reconstruir e seguir em frente. A sua participação no Big Brother é uma prova de que é possível transformar a dor em crescimento pessoal e de que a fragilidade pode ser uma fonte de força. Solange inspira outras mulheres a superarem os seus traumas e a encontrarem a sua voz. A sua jornada no programa é um exemplo de autodescoberta e de empoderamento feminino. Saiba mais em TVI Player