Sónia Jesus chora com receio de Joana Diniz estar chateada. Saiba o porquê

Durante o Especial do Big Brother All Stars, no Cubo, Sónia e Jéssica conversaram sobre o que as separa. Sónia garantiu a Jéssica que acredita que Joana Diniz não deverá estar de acordo com a sua postura, enquanto Jéssica assumiu que as duas já deveriam ter conversado e resolvido o mal-entendido.

Momentos depois, no Quarto, Sónia não conteve as lágrimas e confessou ter receio de que Joana Diniz esteja chateada consigo. Já no Jardim, Jéssica garantiu que nunca se meteu no meio de nenhum relacionamento. De volta ao Quarto, Sónia e Teresa falaram sobre a prestação da concorrente e garantiram que Jéssica «não faz nada» no jogo.