Enquanto posava para as fotografias, Soraia Sousa foi apanhada de surpresa por uma visita muito especial: Maria Botelho Moniz, que se aproximou para um reencontro terminado num abraço demorado. A cena rapidamente chamou a atenção de quem estava por perto, reflexo da amizade que as duas continuam a cultivar desde que terminou a 1ªCompanhia.
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Soraia Sousa tem reencontro especial em plena passadeira vermelha. E o momento deixou todos derretidos
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