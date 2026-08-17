No Big Brother Verão, os concorrentes têm direito a um voto livre e a uma escolha "às cegas" entre um e outro concorrente que sai aleatoriamente da caixa. Veja tudo.
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Sorte ou estratégia? Concorrentes são surpreendidos com nomeações "às escuras"
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Sorte ou estratégia? Concorrentes são surpreendidos com nomeações "às escuras"
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