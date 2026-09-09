«Sou o peperoni»: Teresa passa-se durante prova. E o momento é hilariante

No Big Brother All Stars, o anfitrião arranca com a prova semanal, reunindo todos os concorrentes. Teresa está no duche a lavar o cabelo, e Ana vai avisá-la. Já perto da prova, o Big Brother informa que Teresa está sem microfone, levando Ana a correr até à casa de banho. Quando chega, Teresa nega que estivesse a falar e critica a colega por interferir. Pouco depois, irrita-se com os restantes concorrentes por terem usado roupa sua.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13