"Superação": a palavra que une Nuno e Sara. Os concorrentes declaram-se um ao outro

No Big Brother Verão, a atividade continua com Sara e a palavra "superação". A concorrente afirma que já se superou muito tanto dentro como fora da Casa e emociona-se a falar do seu percurso e da sua vida. Sara agradece ao programa e principalmente ao Nuno, que foi o responsável por lhe ter desbloqueado muitas coisas. Acrescenta que está a aprender a ouvir elogios e que também pode ser boa. Segue-se Nuno que escolhe a palavra "superação" devido à sua história de vida. Partilha que não chegou a fazer o luto que precisou quando os pais faleceram pois metia os sentimentos de parte para estar lá para a sua irmã. No fim, Sara diz que Nuno é o seu menino e o seu orgulho.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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