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Surpresa! Concorrentes descobrem a verdade sobre frases vindas do exterior

Na Gala do Big Brother Verão, Marta Cardoso entrou na casa do Big Brother Verão e levou uma “missão” inédita: Levar frases para Afonso Comentar. Na casa, os concorrentes assistem a tudo, minutos mais tarde descobrem que as frases foram na verdade enviadas pelos ex-concorrentes.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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