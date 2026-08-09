Surpresa! Concorrentes descobrem a verdade sobre frases vindas do exterior

Na Gala do Big Brother Verão, Marta Cardoso entrou na casa do Big Brother Verão e levou uma “missão” inédita: Levar frases para Afonso Comentar. Na casa, os concorrentes assistem a tudo, minutos mais tarde descobrem que as frases foram na verdade enviadas pelos ex-concorrentes.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16