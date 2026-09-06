VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Surpresa! Há uma vencedora que se junta a Pedro Fonseca no Big Brother All Stars

Joana Albuquerque deu-se a conhecer ao público em 2020, quando participou no Big Brother – A Revolução. Designer e criadora de conteúdos, destacou-se desde cedo pela personalidade forte, inteligência e capacidade estratégica, características que acabaram por marcar o seu percurso nos reality shows.

A experiência ganhou um novo capítulo no Big Brother – Duplo Impacto, onde Joana Albuquerque conseguiu impor o seu jogo e conquistar a vitória, tornando-se uma das vencedoras mais marcantes do formato.

Agora, regressa ao ecrã no Big Brother All Stars, ao lado de alguns dos nomes mais reconhecidos dos reality shows em Portugal. Mais experiente e com o estatuto de vencedora, Joana Albuquerque está preparada para voltar a jogar, criar novas histórias e provar que continua a ter tudo o que é preciso para chegar ao topo.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

08:48

Nomeações a ferver! Saiba quem nomeou quem na estreia do Big Brother All Stars

00:58
02:36

Tensão continua! Sónia Jesus nomeia Jéssica Maria e lança farpas

00:54
01:03

Polémica começou! Luís Gonçalves e Catarina Miranda pegam-se durante as nomeações

00:48
05:57

Luís Gonçalves indignado com Miguel Vicente: «Está ali armado em fino»

00:46
04:08

Picardia! Miguel Vicente nomeia Luís e este recusa aperto de mão: «Estás aí armado em importante»

00:41
05:01

Miguel Vicente é o primeiro líder! Veja a reação de Francisco Monteiro

00:33
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ficou noiva em direto, mas separou-se longe das câmaras. Hoje, é dona de um "império" e volta a brilhar no BB All Stars

Ontem às 22:44

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

Há 3h e 36min

Sónia Jesus ataca Jéssica Maria e envolve-se em luta pública contra ex-marido de Joana Diniz

7 mai 2025, 16:24

De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

Ontem às 21:59

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45
Ver Mais

Notícias

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

Há 3h e 36min

Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer

Há 3h e 55min

Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

Há 3h e 56min

Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars

Ontem às 23:18

Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta

Ontem às 23:17
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira «despede-se dos 48» em biquíni: «A mais gata»

Ontem às 19:37

Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Ontem às 12:12

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45

Iury Mellany já disse "sim" a Daniel Monteiro. E o vestido escolhido é digno de um conto de fadas

5 set, 19:11

Cara conhecida dos realities faz revelação: «A vida coloca-nos à prova quando menos esperamos»

5 set, 18:51
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

Ontem às 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

Ontem às 23:03

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

Ontem às 21:41

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

5 set, 00:56

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

5 set, 00:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": guerra entre Sónia Jesus e Joana Albuquerque até já envolveu detenção de Vitó!

Há 2h e 19min

Afinal, porque Sónia Jesus e Jéssica Gomes não se falaram na estreia do "Big Brother"? Esta pode ser a razão!

Há 2h e 57min

"Big Brother": Diogo Marcelino teve a vida em risco e guardou segredo impactante... durante 91 dias!

Há 3h e 32min

Antes da estreia do "Big Brother", Catarina Miranda confrontou Luís Gonçalves: "Isso é tudo medo?"

Há 3h e 45min

Érica Silva entra no "Big Brother"... 13 anos após ter um dos segredos mais polémicos de sempre em "Secret Story"!

Ontem às 23:21
Ver Mais Outros Sites