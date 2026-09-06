Surpresa! Há uma vencedora que se junta a Pedro Fonseca no Big Brother All Stars

Joana Albuquerque deu-se a conhecer ao público em 2020, quando participou no Big Brother – A Revolução. Designer e criadora de conteúdos, destacou-se desde cedo pela personalidade forte, inteligência e capacidade estratégica, características que acabaram por marcar o seu percurso nos reality shows.

A experiência ganhou um novo capítulo no Big Brother – Duplo Impacto, onde Joana Albuquerque conseguiu impor o seu jogo e conquistar a vitória, tornando-se uma das vencedoras mais marcantes do formato.

Agora, regressa ao ecrã no Big Brother All Stars, ao lado de alguns dos nomes mais reconhecidos dos reality shows em Portugal. Mais experiente e com o estatuto de vencedora, Joana Albuquerque está preparada para voltar a jogar, criar novas histórias e provar que continua a ter tudo o que é preciso para chegar ao topo.