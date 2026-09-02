No “Dois às 10”, Susana Dias Ramos revela que vai integrar o painel de comentadores do “Big Brother All Stars”. A psicóloga e comentadora regressa assim ao universo do reality show para acompanhar e analisar os acontecimentos dentro e fora da casa, partilhando a sua perspetiva ao longo da nova edição.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI
- Dois às 10
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:26
Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI
Hoje às 10:22
05:16
«Isto é o Nuno...»: Concorrente emociona-se com as palavras dos colegas
Há 2h e 3min
02:37
Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo
Hoje às 12:41
02:26
Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final
Hoje às 12:34
01:08
Sara e Nuno fazem jogo hilariante e o desfecho é inédito
Hoje às 12:21
11:54
«Não vos vou resumir às coisas más»: Vanessa abre o coração com os colegas
Hoje às 11:59
05:56
Ana Luísa faz desabafo comovente: «Cheguei a duvidar de mim própria...»
Hoje às 11:31
01:40
Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?»
Hoje às 11:17
03:02
Ventura é implacável com Nuno: «Foste uma marioneta no jogo dela»
Hoje às 11:12
02:53
«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente
Hoje às 11:08
02:55
Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo»
Hoje às 10:32
01:25
Momento arrepiante. Esta é a mensagem do pai de Sara que a deixa completamente emocionada
Hoje às 10:19
01:10
Acordar emotivo: Nuno ouve áudio da irmã. Veja a reação
Hoje às 10:10
03:49
Sara não se perdoa e esta é a reação da concorrente pós sanção do Big
Hoje às 01:22
02:30
Eis a atitude de Sara que levou os concorrentes a ter a sanção mais severa
Hoje às 01:12
01:20
Vencedor promete pagar uma viagem aos finalistas? Saiba tudo sobre a promessa
Hoje às 00:18