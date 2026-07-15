Tatiana aconselha Raquel a pensar antes de falar. E esta foi a reação da concorrente

No Big Brother Verão, com todos os concorrentes reunidos na Sala, o Big Brother questiona quem é que não levavam para uma ilha deserta. Tatiana refere que a personalidade de Raquel é estranha, pois é muito doce, mas ao mesmo tempo é muito dura e brusca nas palavras.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16