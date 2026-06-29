Tatiana acorda e decide «Falar com o universo»

No Big Brother Verão, na primeira manhã, Tatiana acorda mais cedo e dirige-se ao Jardim para agradecer pela oportunidade de estar no Big Brother Verão 2026. Boris comenta com Miguel que ele virou “a casaca bem rápido”, mas também compreende a escolha de Ana Luísa pois o colega faz lembrar o seu filho. Os concorrentes recordam como João Ventura chegou à Casa da Avó depois da escolha de Sara e dizem que “as veias da cabeça estavam quase a rebentar de nervos”.