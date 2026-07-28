Tatiana arrasa Afonso: «Não sabe onde está (...) é confuso com tudo»

Os concorrentes do Big Brother Verão reuniram-se na sala para mais uma dinâmica, na qual tiveram de escrever, numa ardósia, o nome da pessoa que consideram intocável nas nomeações.

Depois de Tatiana mostrar a sua desilusão com os colegas da Casa da Avó, a concorrente não poupou críticas a Afonso, mostrando-se bastante desiludida com a postura do colega no jogo. «Não sabe onde está (...) é confuso com tudo», atirou a concorrente, deixando clara a sua opinião sobre o comportamento do rival.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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