Tatiana arrasa Afonso: «Não vejo verdade no teu coração»

No Big Brother Verão, numa nova dinâmica no exterior da casa, o clima entre os concorrentes aqueceu. Tatiana faz duras críticas a Afonso.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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