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Tatiana arrasa Ana Luísa: «O veneno está lá»

No Big Brother Verão, Tatiana conversou com Ana Luísa sobre a sua postura no jogo. Momentos depois, Tatiana conversa com Nuno e Sara e diz que a concorrente atira o veneno e depois sai "para os outros te queimarem". Acrescenta que quem "instiga" é Ana Luísa.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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