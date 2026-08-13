Tatiana defendia as mulheres contra o machismo, mas agora é acusada do mesmo

No Big Brother Verão, de manhã, o comentário “não é carne, nem peixe” de Tatiana continua a dar que falar.

Ventura, Vanessa, Ana Luísa e Afonso comentam as palavras da concorrente e acreditam que ainda vai trazer problemas. Afonso diz que não usou a situação para benefício e Vanessa assume que ficaram todos “parvos” naquele momento. Ventura e Afonso põe em causa a empatia da Tatiana. Ventura assume que é irónica ela ter defendido o direito das mulheres contra o machismo e a própria teve um comentário machista.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17