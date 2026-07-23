Tatiana diz que a liderança de Boris está a ser um fiasco. E as suspeitas sobre Sara adensam-se

No Diário do Big Brother Verão, Tatiana aponta que a liderança de Boris está a ser um fiasco pois o colega não está a conseguir resolver os problemas da Casa. Na Casa da Avó, os concorrentes suspeitam que tenha sido Sara a esconder as escovas de dentes e a sua recompensa foi ir ao pequeno-almoço com Nuno. Boris reúne os colegas e pede-lhes para colaborarem para devolverem as escovas de dentes. Tatiana afirma "estão a sabotar a tua liderança, é uma brincadeira de mau gosto, isto aqui não é o jardim da celeste". Depois, Miguel acusa Sara de ter pedido uma missão de esconder as escovas de dentes para aparecer. No Jardim, Tatiana diz a João "comportamentos de morangada". Momentos depois, Joaquim vai questionar Sara se a colega está envolvida no desaparecimento das escovas de dentes e Sara reforça que não. No Confessionário, Sara afirma que lhe custa bastante “mentir aos seus”.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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