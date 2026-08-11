VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tatiana é acusada de ser uma «encantadora de serpentes» no Almoço do Líder

No Big Brother Verão, o Almoço do Líder ficou marcado pela análise à postura de Raquel durante a Cadeira-Quente e pelas opiniões dos concorrentes sobre Tatiana.

Vanessa acusou a colega de estar a colocar Raquel «debaixo da asa», defendendo que as duas não são tão amigas quanto querem fazer parecer.

João Ventura assumiu tentar compreender os dois lados de Tatiana, mas confessou não ter gostado da nomeação direta que a concorrente fez a Afonso. Ao falar do colega, João acabou por se emocionar.

Por fim, Ana Luísa deixou uma opinião particularmente forte sobre Tatiana, comparando a concorrente a uma «encantadora de serpentes».

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

04:47

Miguel fala sobre Mariana Sá e não esconde saudades: «Caiu-me a ficha»

22:36 Ontem
05:14

Pergunta de Maria Botelho Moniz deixa Raquel em lágrimas: «Não prometo»

22:31 Ontem
05:17

Tenso. Tatiana garante que o pedido de desculpas de Boris foi falso

22:28 Ontem
05:36

Assertiva! Maria Botelho Moniz deixa assunto em prato limpos e dá recado aos concorrentes «Ninguém fala»

22:17 Ontem
05:00

«Estão a criar um monstro»: Declaração de João Ventura gera onda de opiniões na casa

22:10 Ontem
03:34

Boris quebra em lágrimas e mostra-se preocupado com a família

19:49 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Luto. Marco Costa sofre com perda repentina durante as férias: «Dói tanto»

Ontem às 16:58

O vestido de verão que deixou todos rendidos. Cristina Ferreira exibe peça de sonho e o valor impressiona

Ontem às 16:53

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

Ontem às 11:24

Foi uma das maiores vilãs do Secret Story: Mais de uma década depois, tudo mudou. Veja como está hoje

Ontem às 14:15

É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casam e há provas do momento. Eis as imagens que deixaram os fãs rendidos

Ontem às 21:10
Ver Mais

Notícias

É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casam e há provas do momento. Eis as imagens que deixaram os fãs rendidos

Ontem às 21:10

«Espero o ano inteiro por esta altura»: Cristina Ferreira revela lugar da sua infância que não dispensa

Ontem às 19:38

Perto de meio milhão de euros. Cara da TVI exibe ferrari de luxo

Ontem às 19:20

Luto. Marco Costa sofre com perda repentina durante as férias: «Dói tanto»

Ontem às 16:58

O vestido de verão que deixou todos rendidos. Cristina Ferreira exibe peça de sonho e o valor impressiona

Ontem às 16:53
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casam e há provas do momento. Eis as imagens que deixaram os fãs rendidos

Ontem às 21:10

«Espero o ano inteiro por esta altura»: Cristina Ferreira revela lugar da sua infância que não dispensa

Ontem às 19:38

Perto de meio milhão de euros. Cara da TVI exibe ferrari de luxo

Ontem às 19:20

Luto. Marco Costa sofre com perda repentina durante as férias: «Dói tanto»

Ontem às 16:58

O vestido de verão que deixou todos rendidos. Cristina Ferreira exibe peça de sonho e o valor impressiona

Ontem às 16:53
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

09:05

Atitudes de Tatiana geram uma discussão cruzada e o clima ferve

Ontem às 12:37

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

Ontem às 11:24
07:54

Vanessa toma uma posição e vai defender Boris até ao fim: «Uma atitude isolada...»

10 ago, 22:42
06:19

Raquel não cala a revolta para com os amigos e o motivo está relacionado com o comentário de Boris

10 ago, 22:26
02:16

Completamente fora de si, Mariana Sá revolta-se contra Tatiana: «Otária...»

7 ago, 18:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Oliveira fala abertamente sobre a ex-namorada, Carolina Nunes: "Já nos cruzámos"

Ontem às 15:32

«Que mulherão»: ex-concorrente de famoso reality show da TVI impressiona com mudança

Ontem às 15:27

Alice Alves derrete-se ao falar da filha, Benedita, de 3 anos: "É a melhor coisa da minha vida"

Ontem às 14:00

Marta Cardoso fala abertamente sobre Bruno de Carvalho: "Dá azo a que seja incompreendido"

Ontem às 13:02

Marcia Soares abre o coração e faz sentido desabafo: "Não é fácil mesmo"

Ontem às 09:50
Ver Mais Outros Sites