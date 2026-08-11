Tatiana é acusada de ser uma «encantadora de serpentes» no Almoço do Líder

No Big Brother Verão, o Almoço do Líder ficou marcado pela análise à postura de Raquel durante a Cadeira-Quente e pelas opiniões dos concorrentes sobre Tatiana.

Vanessa acusou a colega de estar a colocar Raquel «debaixo da asa», defendendo que as duas não são tão amigas quanto querem fazer parecer.

João Ventura assumiu tentar compreender os dois lados de Tatiana, mas confessou não ter gostado da nomeação direta que a concorrente fez a Afonso. Ao falar do colega, João acabou por se emocionar.

Por fim, Ana Luísa deixou uma opinião particularmente forte sobre Tatiana, comparando a concorrente a uma «encantadora de serpentes».

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17