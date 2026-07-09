Tatiana e Ana Luísa em bate boca aceso: «Se calhar o meu coração é maior que o teu»

No Big Brother Verão, Durante a atividade da “Vassoura das Emoções”, Tatiana afirma que não admite rótulos negativos quando não são verdade. Acrescenta ainda que Ana Luísa o protagonismo só acontece nos conflitos, mas ela não é uma pessoa conflituosa. Tatiana explica que não veio “jogar sujo” por isso vai varrer as palavras de Ana Luísa. A concorrente responde que ontem percebeu que Tatiana é “altamente blindada” e que desejava que a colega tivesse “mais coração”. As duas entram em bate boca e Tatiana finaliza ao dizer que tem “o tom da palavra”.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!