VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tatiana e Ana Luísa em bate boca aceso: «Se calhar o meu coração é maior que o teu»

No Big Brother Verão, Durante a atividade da “Vassoura das Emoções”, Tatiana afirma que não admite rótulos negativos quando não são verdade. Acrescenta ainda que Ana Luísa o protagonismo só acontece nos conflitos, mas ela não é uma pessoa conflituosa. Tatiana explica que não veio “jogar sujo” por isso vai varrer as palavras de Ana Luísa. A concorrente responde que ontem percebeu que Tatiana é “altamente blindada” e que desejava que a colega tivesse “mais coração”. As duas entram em bate boca e Tatiana finaliza ao dizer que tem “o tom da palavra”.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:58

Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»

19:42
03:48

Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações

19:41
02:50

Estas concorrentes têm acesso livre pelas duas casas e a reação é imperdível

19:35
02:54

Depois do beijo apaixonado, Mariana Sá conta a Miguel a história de amor que teve com este concorrente do Secret Story 10

19:32
02:54

Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão

19:31
04:03

Sara e Mariana Salgueiro insistem em passar a noite na casa da avó e Mariana Sá passa-se: «Não queiram brincar comigo»

19:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Após rumores de relação com Afonso Leitão, Sara Jesus mostra-se nos braços de pessoa especial

Hoje às 11:09

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Hoje às 12:31

Após viver momento delicado, Maria Botelho Moniz é 'abraçada' pelas palavras do noivo. E o texto arrepia qualquer um

Hoje às 11:37

Após ter sofrido acidente, Marco Costa depara-se com tragédia: «Hoje posso estar aqui a conversar...»

Ontem às 15:56

Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo

Hoje às 15:30
Ver Mais

Notícias

No Secret Story não se davam bem, mas cá fora ficaram inseparáveis. E até choraram uma pela outra em direto

Há 2h e 20min

Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar

Há 3h e 31min

Estalou o verniz entre Sara e Mariana Sá: «Não brinquem com a nossa cabeça»

Há 3h e 39min

Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo

Hoje às 15:30

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Hoje às 12:31
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

No Secret Story não se davam bem, mas cá fora ficaram inseparáveis. E até choraram uma pela outra em direto

Há 2h e 20min

Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar

Há 3h e 31min

Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo

Hoje às 15:30

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Hoje às 12:31

Após processo de emagrecimento, esta ex-concorrente 'explode' a Internet com fotos em biquíni reduzido

Hoje às 12:04
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:58

Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»

Há 7 min
03:48

Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações

Há 8 min
02:50

Estas concorrentes têm acesso livre pelas duas casas e a reação é imperdível

Há 14 min
02:54

Depois do beijo apaixonado, Mariana Sá conta a Miguel a história de amor que teve com este concorrente do Secret Story 10

Há 17 min
02:54

Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão

Há 18 min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Sónia Jesus assume: "A minha maior dor"

Há 2h e 56min

"Big Brother": concorrente ainda mais adorado... e odiado afunda-se!

Hoje às 11:08

Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother

Hoje às 10:59

Choque no "Big Brother Verão": prémio final vai a zeros... e concorrentes têm reação inesperada!

Ontem às 22:46

Filho de Maria Botelho Moniz protagoniza momento caricato: "A fazer de conta que era o pai"

Ontem às 18:44
Ver Mais Outros Sites