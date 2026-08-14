Tatiana e Ana Luísa têm conversa séria. Mas é esta atitude de três concorrentes que rouba a cena

No Big Brother Verão, Tatiana questiona Ana Luísa sobre a afirmação de Vanessa, que disse que a colega quer "recrutar" Miguel. Ana Luísa considera a ideia absurda e admite que teve mesmo vontade de responder "parou". Entretanto, na Casa de Banho, Raquel, João Ventura e Afonso acompanham a conversa à distância, fazendo mímica enquanto ouvem tudo. Tatiana remata ainda dizendo que, apesar de poderem todos ser amigos, "aos pouquinhos a cordinha da amizade vai-se rebentando".
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17