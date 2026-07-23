Tatiana e Joaquim têm algo mais? Sara insiste que sim e Tatiana não nega

No Diário do Big Brother Verão, Sara questiona Tatiana se existe alguma coisa entre ela e o Joaquim e acrescenta que Nuno acha o mesmo. Tatiana diz que ou os colegas viram imagens no pequeno-almoço ou foi o Big Brother que fomentou isto. A concorrente acrescenta que até fazem “Match com o cabelo cacheado”.
Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18