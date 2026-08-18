Tatiana e Sara discutem na Casa e João Ventura acaba chocado a ouvir tudo

Tatiana, ainda vestida de gata preta, partilhou com Sara o seu descontentamento por sentir que a colega volta a não a escolher para nada de positivo dentro da Casa.
Sara respondeu que Tatiana não precisa dessas escolhas para ter a sua proteção e recordou que já chegou a salvá-la de uma nomeação.
A concorrente, contudo, manteve a sua posição e afirmou que não é “nenhum burro de carga”. Tatiana confessou ainda sentir que dá mais de si na relação com Sara do que recebe em troca.
A conversa acabou por aquecer quando Tatiana acusou Sara de se juntar à “bicharada” e de ter falado mal de si. Sara contrapôs e recordou que Tatiana mantém uma relação próxima precisamente com as duas pessoas com quem menos se dá: Raquel e João.
Apesar do confronto, Tatiana procurou terminar a conversa num tom mais conciliador. A concorrente considerou que as duas são “muito parecidas” e defendeu que devem evitar conflitos à frente dos restantes colegas.
Sara não ficou convencida e admitiu não gostar da forma como Tatiana fala consigo, acusando-a ainda de a provocar.
Os ânimos subiram de tal forma que João acabou por ouvir os berros e sentou-se para acompanhar a discussão entre as duas concorrentes.