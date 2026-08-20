Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim»

No Big Brother Verão, Tatiana e Sara tentam reconciliar-se dada a discussão que tiveram a propósito de Tatiana ter dito que ela era “mal educada”. Tatiana tenta justificar-se, mas Sara frisa que o que ela lhe fez não é de amiga. Veja as reações das concorrentes.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?