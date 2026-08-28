Tatiana e Sara tocam num ponto sensível e o confronto instala-se: «Não compactuo com isto»

No Big Brother Verão, Tatiana volta a puxar João Ventura para a conversa e Sara acha desnecessário forçar uma relação entre duas pessoas que já não se suportam, que é o caso deles. As duas entram numa discussão, enquanto Ana Luísa e Ventura assistem em silêncio absoluto. Veja o momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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