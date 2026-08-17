Tatiana e Vanessa entram em confronto na cadeira quente: «Tens o coração amarrado»

Durante a Gala do Big Brother Verão, Tatiana afirmou que Vanessa tinha «o coração amarrado», uma declaração que é posteriormente debatida na cadeira quente.

Vanessa confirma que não pretende conhecer mais do que já conhece de Tatiana, enquanto a concorrente garante que não fecha o coração a ninguém. Ana Luísa toma o partido de Tatiana e considera que colocar um «X», como Vanessa fez, é uma atitude radical.

Vanessa explica que não tem curiosidade em conhecer melhor Tatiana, mas garante que vai continuar a ser cordial com a concorrente. A conversa acaba, no entanto, por aquecer quando Vanessa acusa Tatiana de «ressabiamento», dando origem a um novo bate-boca entre as duas.