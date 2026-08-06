Tatiana e Vanessa trocam acusações: «Ouvido seletivo!»

No Big Brother Verão, o símbolo atribuído a Vanessa voltou a gerar polémica na casa. Sara escolheu associar a colega ao "Mercúrio, o mais rápido, que raciocina depressa e tem sempre resposta para tudo", justificando que Vanessa fala sempre, mesmo sem ter algo relevante para dizer.

Afonso concordou que Vanessa "fala bem", mas aproveitou para atirar farpas a quem, na sua opinião, fala apenas para se fazer notar, apontando Tatiana como exemplo. A crítica não ficou sem resposta e rapidamente teve consequências, com Tatiana e Vanessa a trocarem acusações mútuas, alegando cada uma ter "ouvido seletivo" para o que lhes convém.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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